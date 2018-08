Corpo de jovem afogado no Rio Iaco é encontrado neste domingo



O Corpo do Jovem Halefy Junior, de 24 anos que se afogou nas águas do Rio Iaco na manhã de sábado (04), quando pescava na companhia de um grupo de amigos foi encontrado na manhã deste domingo (05), por populares que desde o momento do afogamento passaram a vasculhar a água onde o rapaz teria segundo informações pulado de uma canoa.

O corpo foi encontrado metros à frente de onde teria desaparecido no Porto da Serraria. A versão do afogamento que chegou a família de Júnior é que ele teria se jogado de uma canoa, mas o rapaz não sabia nada.

Por outro lado companheiros da vítima não souberam dizer exatamente o que teria acontecido.

Familiares de Halefy afirmam ter dúvidas sobre a versão da morte do rapaz, mas preferem aguardar a perícia do Instituto Médico Legal – IML.