Convenção do Progressistas apresenta Gladson Cameli pré-candidato ao governo do Acre



* Major Rocha será pré-candidato a vice; Petecão e Márcio Bittar pré-candidatos ao Senado

O senador Gladson Cameli foi apresentado neste sábado (04) pré-candidato ao governo do Acre pelo Progressistas em uma festa que reuniu milhares de pessoas no Ginásio do Sesc Bosque. Filiados de todos os diretórios dos 22 municípios acreanos se fizeram presentes no evento prestigiado também por representantes de 11 partidos que selarão uma aliança em apoio aos pré-candidatos majoritários para as eleições 2018.

O pré-candidato a vice-governador pelo PSDB, deputado federal Major Rocha; o pré-candidato à reeleição para o Senado, Sérgio Petecão (PSD) e o ex-deputado federal Márcio Bittar (MDB), também pré-candidato ao Senado foram recebidos sob aplausos dos filiados, que apresentavam também seus pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal pela aliança dos partidos de oposição.

Com o tema “Mudança de Coração”, a convenção do Progressista sugere um tempo de mudanças baseado no sentimento da população acreana em dar oportunidade e esperança para as gerações atuais e futuras. “Se fosse apenas pela razão, quem aceitaria a missão de pegar um estado arrasado; refém do medo e entristecido pela desesperança? Mas uma missão como essa, não se escolhe, se é escolhido! E eu encarei o desafio ciente de que não estou sozinho. Temos vocês, temos o Acre todo e temos Deus no coração”, disse Cameli.

Ainda em seu discurso, Gladson pediu aos filiados acreanos que não façam a campanha que se aproxima pelos candidatos nem pelos partidos. “Façam essa campanha guiados pelo seu coração. Façam essa campanha pelo sentimento de amor ao Acre”, ressaltou ele.

Em suas falas, Major Rocha, Sérgio Petecão e Márcio Bittar lembraram do desejo de mudança demonstrado em cada palavra de desabafo dos acreanos nas ruas e afirmaram que estarão unidos pela liberdade das famílias, pela luta por um novo tempo de desenvolvimento e esperança para o Acre.

