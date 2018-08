Acidente na AC 40 Taxista perde controle de carro e capota veículo



O acidente foi registrado na manhã deste domingo (05), em uma curva próximo ao Café da Carol, altura do km 16 da estrada que liga Rio Branco, a capital do Acre ao município de Senador Guiomard.

De acordo com o apurado pelo site Ecos da Notícia, o motorista do taxi modelo Cobalt, que faz a linha Rio Branco/Brasiléia teria perdido o controle do veículo capotando na estrada.

Segundo testemunhas chovia no momento do acidente e pode ter sido causado pelo fenômeno de aquaplagem (acumulo de água na pista).

Esse fenômeno que ocorre em veículos quando, ao passar sobre uma fina camada de um qualquer fluido (normalmente água, mas também pode ocorrer com lama), os pneus perdem o contato com o asfalto. Isto em geral acontece devido à impossibilidade de ocorrer a drenagem pelos sulcos dos pneus.

Uma equipe do SAMU que retornava para Senador Guiomard passou no exato momento do acidente e socorreu o motorista e passageiros que sofreram escoriações.