Vasco anuncia a contratação do zagueiro Leandro Castán



Da Redação Ecos da Notícia

4 de agosto de 2018, 0:41

Defensor chega sem custos ao Vasco da Gama após assinar rescisão com a Roma, da Itália

O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Leandro Castán, de 31 anos. O defensor reforçará o Cruz-Maltino até dezembro de 2019 e chega para formar defesa com outro zagueiro veterano: Breno, de 28. Ele estava na Roma e assinou rescisão de contrato com o time italiano para poder firmar vínculo com o time carioca.

Mais cedo, o Vasco anunciou outro reforço: o atacante Vinícius Araújo, que estava no Zaragoza, da segunda divisão espanhola. A dupla será apresentada oficialmente ainda nesta sexta-feira, em São Januário.

No time comandado por Jorginho, Castán reencontrará o lateral-esquerdo Ramon. Juntos, eles foram campeões brasileiros e da Libertadores pelo Corinthians, entre 2011 e 2012. Outro que o zagueiro jogará novamente é o atacante Maxi Lopéz. Eles defenderam o Torino (ITA), na temporada 2016/2017.

Além de Castán e Breno, o Vasco conta com Ricardo Graça, Henríquez, Miranda e Werley, além de Luiz Gustavo, que vem atuando na lateral-direita. Revelado pelo Atlético-MG, em 2005, ele ficou famoso no Corinthians entre 2011 e 2012. Em julho daquele ano, foi vendido para a Roma e acabou emprestado para times menores do país em algumas temporadas.

Fonte: Lance por Lance