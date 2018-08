Barcelona anuncia contratação de Arturo Vidal por três temporadas



Da Redação Ecos da Notícia

4 de agosto de 2018, 0:35 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Volante chileno irá defender as cores da equipe catalã. Jogador estava no Bayern de Munique desde 2015 e teve seu nome especulado na Inter

O Barcelona anunciou no fim da tarde desta sexta-feira a contratação do volante chileno Arturo Vidal, do Bayern de Munique. Ele irá realizar exames médicos nos próximos dias e assinar um contrato de três temporadas com a equipe catalã.

O acerto coloca fim à uma novela que vinha se arrastando desde a abertura da janela de transferências na Europa. Vidal chegou a ter seu nome vinculado à Inter de Milão, mas a equipe italiana esfriou as negociações em detrimento de uma possível contratação do meia do Real Madrid, Luka Modric, e o ‘namoro’ com o Barça cresceu nos últimos dias.

A contratação de Vidal pelo Barcelona já era dada como certa pela imprensa européia. Mais cedo, jornais alemães noticiaram que o volante abandonou o treino do Bayern nesta sexta, o que reforçou ainda mais que o acordo com a equipe espanhola estava bem encaminhado.

Vidal está no Bayern de Munique desde 2015. Anteriormente, surgiu para o futebol mundial por conta de suas grandes exibições na Juventus. O clube bávaro, porém, não foi a primeira equipe alemã da carreira do jogador. Depois de deixar o Colo Colo, em 2007, o chileno seguiu para o Bayern Leverkusen, antes de ir para a Itália. No Bayern de Munique, o meia já participou de 124 partidas, marcou 22 gols e deu 18 assistências. Conquistou três edições do Campeonato Alemão (2015/15, 16/17 e 17/18) e uma Copa da Alemnha (2015/16).

Fonte: Futebol por Lance