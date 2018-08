Na capital, adolescente de 13 anos vai convidar amigo para jogar bola e acaba baleado



marcos dione, do ecos da notícia

O adolescente de 13 anos estava no portão da casa de um amigo, na Rua Quinze, localizada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, quando foi baleado com um tiro na perna direita. A tentativa de homicídio ocorreu na noite de quinta-feira (2), e foi praticada por dois homens numa motocicleta.

O tiro transfixou a coxa da vítima, que foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Pronto Socorro. Os criminosos fugiram e não foram encontrados pela polícia. O menor tinha ido chamar o amigo para jogar futebol na quadra do bairro.

Essa foi a segunda ocorrência registrada durante a noite de ontem na capital acreana. No bairro Montanhês, um cadeirante identificado como Fernando Alves do Nascimento foi ferido com um tiro na cabeça e outra em um dos braços. O crime foi praticado por um homem também de motocicleta.