Inscrições para cursos de inglês da Ufac terminam na próxima segunda



3 de agosto de 2018

As inscrições para cursos presenciais de Língua Inglesa no campus-sede da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), encerram-se nesta segunda-feira, 6.

Os cursos são gratuitos, voltados, exclusivamente, para a comunidade acadêmica da Ufac, incluindo alunos de graduação e pós-graduação, técnico-administrativos e professores. Poderão participar todos que estão atualmente matriculados no curso on-line My English Online ou que tenham nota válida do exame TOEFL, feito no programa IsF.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico isfaluno.mec.gov.br, na aba “Aulas Presenciais”. A oferta de cursos é regida pelo edital IsF n.º 4/2018.