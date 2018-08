Homem que matou estudante dentro da sala de aula é condenado a mais de 25 anos de prisão



A Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira, no interior do Acre, condenou, nesta sexta-feira (3), Dione Alves, 21 anos, a mais de 25 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por matar com um tiro na cabeça um estudante de 15 anos dentro da sala de aula.

Os jurados entenderam que o réu agiu por motivo torpe, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e gerou perigo comum pelo crime ter sido praticado em plena luz do dia e em área urbana na presença de diversos adolescentes e de professores, gerando-lhes forte trauma – alguns ainda fazem uso de acompanhamento psicológico.

O crime aconteceu no dia 23 de maio de 2017, numa das salas de aula da Escola Estadual Raimundo Hermínio de Melo. Os autos do processo apontam, que o acusado, junto com um adolescente de 17 anos teria cometido o crime em função de supor que a vítima pertencia à facção rival a que ele integra.

A pena definitiva de Diones foi de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias multa, estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizados. Com informações do TJ.