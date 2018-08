Temer chama candidatos ao Planalto de ‘pobres coitados’ sem projeto



O presidente Michel Temer elogiou o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles nesta quinta-feira (2) durante a convenção nacional do MDB, em que Meirelles foi confirmado como candidato da sigla ao Planalto. De acordo com o presidente, os outros concorrentes “são uns pobres coitados” que “não têm projeto” e “vão para a baixaria”.

“Nossos adversários são uns pobres coitados. Como não têm projeto, vão para a baixaria. Nós não somos pigmeus. O MDB é feito de gigantes”, disse.

Em um breve discurso, Temer ainda garantiu que o candidato do seu partido levará as “grandes reformas nacionais” implementadas por seu governo adiante.

“Se em dois anos conseguimos fazer tudo isso, imaginem o que o Meirelles poderá fazer em quatro anos, que dirá em oito anos”, afirmou o presidente, de acordo com a Reuters.

Meirelles foi confirmado o nome do MDB na sucessão presidencial durante convenção do partido nesta quinta, em Brasília, com 85% dos votos dos convencionais. Segundo o presidente da sigla, Romero Jucá (RR), os números são “históricos”, visto que o próprio Temer foi aprovado pela legenda como vice na chapa do PT, em 2014, com 54% dos votos.