Preço médio da gasolina nas refinarias cai 1,10% na sexta-feira



A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta sexta-feira, 3, será de R$ 1,9465, indicando queda de 1,10% ante o atual de R$ 1,9682. O valor seguia o mesmo desde 28 de julho.

O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. Venceu na terça-feira, 31, o prazo do decreto que manteve a subvenção de R$ 0,46 por litro, em atendimento as reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou no Diário Oficial da União (DOU) resolução que regulamenta a metodologia de cálculo da subvenção econômica ao óleo diesel, que foi renovada até o fim deste ano por meio de medida provisória. Com informações do Estadão Conteúdo.