Policial confunde taco de sinuca com arma e mata motorista no Ceará



Um motorista morreu e outros dois passageiros ficaram feridos depois de policiais confundirem tacos de sinuca com armas, na noite de quarta-feira (1º). José Messias Guedes de Oliveira, assassinado a tiros, e os amigos, que participariam do 5º Campeonato Norte/Nordeste de Sinuca, foram denunciados por um frentista, que ligou para a polícia dizendo ter visto revólveres no carro.

“O meu amigo foi morto pela falta de preparo dos policiais. Eu não sou militar, mas quando se faz uma abordagem e a pessoa não para, eu acho que o correto é atirar para cima, ou no máximo no pneu. Agora você disparar de frente para o carro, sem nem saber quem está dentro, já querendo matar e tudo isso por causa da denúncia de um civil”, contou Gutiely Pereira de Araújo, amigo da vítima que saiu ileso do ataque.

De acordo com informações do G1, Oliveira foi atingido no abdômen. Já os outros feridos foram baleadas de raspão e se machucaram com estilhaços de vidro, mas passam bem. “Eu fico muito triste, porque depois de sair do posto de gasolina a gente ainda passou por um posto da Polícia Rodoviária Estadual e não fomos parados, a gente só seguiu viagem normalmente”, relatou Gutiely.