Homem acusado de matar estudante dentro de sala de aula será julgado nesta sexta-feira



Diones Alves, 21 anos, acusado de invadir uma escola e matar o estudante Samuel Nascimento, 15 anos, com um tiro na cabeça, será julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira, na sexta-feira (3). Está prevista a oitiva de sete testemunhas de acusação, além das testemunhas da defesa.

O crime aconteceu no dia 23 de maio de 2017, numa das salas de aula da Escola Estadual Raimundo Hermínio de Melo. Os autos do processo apontam, que o acusado, junto com um adolescente de 17 anos teria cometido o crime em função de supor que a vítima pertencia à facção rival a que ele integra.

O adolescente apontado como partícipe foi sentenciado em julho de 2017, a cumprir medida socioeducativa de internação. Ao analisar o pedido de pronúncia feito pelo Ministério Público, o juiz de Direito Fábio Alexandre verificou haver indícios para pronunciar o acusado ao Júri Popular.

Diones será julgado pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menor.