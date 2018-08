Dados do TSE apontam que 21,33% dos eleitores acreanos não concluíram o ensino fundamental



O TSE divulgou dados sobre o eleitorado apto a votar nas eleições de outubro, em todo o Brasil. O Acre tem 547.680 eleitores, ou 0,372 do total no Brasil. São 282.271 homens e 265.405 mulheres. Em 2014, última eleição presidencial, os eleitores no Estado totalizavam 506.724.

O número de eleitores do Acre só é maior do que os do Amapá e Roraima e um pouco maior do que os eleitores que moram e se cadastraram fora do país. O Brasil soma 147.302.344 pessoas aptas a votar, um crescimento de 3,14% em relação ao último pleito.

Há um número grande de pessoas que estão na faixa etária que os isenta da obrigação do voto, ou seja, menores de 18 anos e com idade acima de 70 anos, que também têm voto facultativo, somando 41.660 pessoas.

As informações são do Jornal A Tribuna