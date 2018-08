Apple atinge marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado

Apple atingiu nesta quinta-feira (2) a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado – o valor somado de todas as suas ações – na bolsa de Nova York. É a primeira vez que uma empresa privada alcança tal feito. A marca foi atingida por volta das 13h, após a ação da Apple superar US$ 207,04 na Nasdaq.

A ação da Apple fechou com alta de 2,92%, a US$ 207,39, o que dá para a companhia um valor de mercado de US$ 1,001 trilhão. Como comparação, esse valor supera mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do ano passado. Além disso, se a companhia fosse um país, seria a 17ª maior economia do mundo.





Nota da redação: A Apple foi a primeira empresa privada a atingir essa marca, e a primeira baseada nos Estados Unidos. No entanto, a PetroChina, empresa semiestatal ligada ao governo chinês, atingiu essa marca ainda em 2007, na Bolsa de Xangai, onde tem ações negociadas.

Avanço

Até a véspera, a Apple acumulava alta de 17,5% no ano, avaliada em US$ 988,4 bilhões, se firmando à frente de suas principais concorrentes no setor. A Amazon fechou o dia anterior avaliada em US$ 877,4 bilhões, a Alphabet, matriz do Google, em US$ 854,7 bilhões, e a Microsoft em US$ 811,1 bilhões.

O gigantismo da Apple fica evidente quando se observa o tamanho da empresa com o das empresas que têm ações na bolsa de valores do Brasil, a B3.