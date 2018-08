Abertas inscrições para concurso público do Exército; há vagas para Oficiais e Capelães



da redação ecos da notícia

2 de agosto de 2018, 10:02 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O Exército Brasileiro abriu concurso público destinado ao preenchimento de 31 vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO) e do Quadro de Capeães (EIA) em 2019.

Para se candidatar às vagas ofertadas, os interessados devem possuir no máximo 36 anos de idade e ter concluído o ensino superior na área do cargo. Além disso, é necessário que o candidato, do sexo masculino, tenha, no mínimo, 1,60m de altura, e 1,55m de altura para o sexo feminino.

Oportunidades

As chances são distribuídas para as áreas de administração (5), direito (4), estatística (1), informática (5), magistério alemão (1), magistério biologia (1), magistério francês (1), magistério história (2), enfermagem (6) e veterinária (2).

Já no Quadro de Capelães, as possibilidades são nas funções de capelão católico (2) e capelão evangélico (1). Para concorrer às vagas, os participantes devem possuir escolaridade de nível superior e curso de formação teológica. Além disso, os interessados devem ter idade entre 30 e 40 anos, altura mínima de 1,60m para o sexo masculino, e de 1,55m para o sexo feminino.

Como se Inscrever?

Para participar do certame, é necessário que os interessados realizem inscrição através da internet, até às 15h do dia 10 de agosto de 2018. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120,00.

Provas

Os inscritos serão submetidos à diversas etapas de avaliação, como exame intelectual com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, Geografia do Brasil e Conhecimentos Específicos; inspeção de saúde (IS) e exame de aptidão física (EAF).

O exame intelectual será realizado no dia 16 de setembro, no período das 09 às 13h, nos locais divulgados em datas publicadas nos anexos dos editais. Os candidatos poderão consultar os gabaritos preliminares a partir das 13h do dia 19 de setembro de 2018, na internet.

Para mais informações, acesse o site. (A Tribuna)