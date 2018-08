Universidade Federal do Acre realiza abertura do 2º Seminário Arte e Educação



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou na tarde desta terça-feira, 1, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a abertura do 2º Seminário Arte e Educação. Com o tema “Práticas, Espaços e Tempos em Transformação”, o evento ocorre até sexta-feira, 3, e visa refletir sobre possibilidades da arte e da educação para transformação das comunidades de ensino.

O seminário é realizado pelo Grupo de Pesquisa de Tecnologias Educacionais Inovadoras para a Amazônia e conta, em sua programação, com conferências, mesas-redondas, sessão de pôster, oficinas e apresentações artísticas.

Segundo o coordenador do curso de licenciatura em Artes Cênicas, Leonel Martins Carneiro, o evento pretende discutir, em vários níveis, como a educação pode ser modificada em contato com a arte. “Uma modificação que vai trazer uma transformação do ser humano de dentro para fora”, disse. “Não só educação escolar, mas fora da escola também.”

Após a solenidade de abertura, foi realizada mesa-redonda especial com o tema “As Políticas Públicas para a Promoção da Educação Integral no Norte do Brasil”, mediada pelo artista plástico Dalmir Ferreira.

O 2º Seminário Arte e Educação ocorre junto com o Encontro dos Coordenadores de Polos Arte na Escola (Norte e Nordeste), a 17ª Mostra de Cordas Dedilhadas e a programação do projeto de extensão “Tem Teatro na Ufac”.

A mesa de honra da abertura foi composta por representantes da Ufac, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, de órgãos ligados a educação e cultura do governo do Estado e do município de Rio Branco, bem como da Federação de Teatro do Acre. (Ascom/Ufac)