Trabalhador entrega celular a assaltantes mas acaba morto a tiros no Aviário



marcos dione, do ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 22:41

Rodinei Rodrigues Cavalcante, 23 anos, voltava do trabalho na noite desta quarta-feira (1), na companhia de um primo, quando dois criminosos numa motocicleta pararam e anunciaram um assalto. A dupla roubou os celulares das vítimas. Antes de fugir, um dos assaltantes sacou uma arma e efetuou três tiros contra Rodinei. O fato correu na Estrada do Aviário, nas proximidades do Campo do Vasco, em Rio Branco.

O jovem baleado, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu minutos após dar entrada no hospital. O primo dele não foi atingido por nenhum dos disparos. A dupla de assaltantes fugiu e não foi encontrada pela polícia. O corpo do trabalhador morto foi levado ao IML.

Esse foi um dos 4 casos de morte registrados na capital acreana em menos de 6 horas neste dia primeiro de agosto. A Polícia Civil agora passa a investigar os crimes. As outras três execuções ocorreram no Horto Florestal, durante a tarde, no conjunto Rui Lino e na 6 de agosto. Em todos os casos, os autores dos assassinatos estavam numa motocicleta de cor preta, fugiram, e não foram presos.