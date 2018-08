Quatro jovens são executados e cinco são baleados em menos de 6 horas, em Rio Branco



marcos dione, do ecos da notícia

1 de agosto de 2018

Pelo menos três jovens foram assassinados e outros 5 foram baleados em menos de 6 horas em Rio Branco neste dia primeiro de agosto. A morte mais recente foi de Rafael Pereira de Souza, 23 anos, executado com cinco tiros na Rua Manaquiri, no conjunto Rui Lino III. O irmão de Rafael, identificado como Raelson Ferreira, 22 anos, também foi ferido.

Raelson foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro da capital. De acordo com os socorristas, ele foi baleado com um tiro numa das pernas. Poucos minutos antes, Mateus Pereira Marcolino, 18 anos, foi morto com dois tiros na cabeça, na rua principal do bairro 6 de agosto.

Ainda nesta noite um outro jovem foi morto a tiros próximo ao campo do Vasco, no bairro Bosque. O que chama a atenção é que nesses dois casos ocorridos durante a noite, os criminosos estavam em uma motocicleta de cor preta, o que levanta a hipótese de que em ambos os casos os autores sejam os mesmos.

No período da tarde, um homem de 28 anos foi assassinado dentro de um carro na rotatória do Horto Florestal. Um menor que também estava no veículo foi atingido por um dos tiros. Menos de uma hora depois, já na Baixada da Sobral, dois jovens foram baleados numa tentativa de assalto.

A polícia não conseguiu prender nenhum suspeito. Os quatro homicídios seguem sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para essa onde de ataques estaria relacionada por um novo confronto entre as facções criminosas Bonde dos 13 e Comando Vermelho.