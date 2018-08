Quase 6 anos após o crime, idoso condenado por morte de criança é preso no Acre



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 2:40 Compartilhe isso:

O idoso Ernesto José da Silva, 83 anos, foi preso na terça-feira (31), na zona rural de Brasileia, no interior do Acre. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão por ter matado e ocultado o cadáver de uma criança de apenas 7 anos de idade. O crime aconteceu em setembro de 2013, na cidade de Epitaciolândia, também no interior do Acre.

No dia 5 de setembro daquele ano, Thayne S. O. chegou da escola e sentiu falta do cachorro. A menina revolveu procurar o animal de estimação no quintal de casa, e desapareceu. Após horas de buscas, a família da criança a encontrou morta dentro de uma fossa aos fundos do quintal da casa de Ernesto, que era vizinho.

Até aquele momento todos acreditavam que a menina tinha caído dentro do buraco e se afogado. Porém, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Thayne morreu em decorrência de asfixia mecânica, termo técnico usado para designar estrangulamento. Depois disso, o caso passou a ser investigado como homicídio.

Em julho de 2017, a justiça condenou Ernesto José a 12 anos de prisão em regime aberto, uma vez que segundo o entendimento do juri, não possuía antecedentes criminais e não apresentava risco à sociedade. Ainda em 2017, a defesa do réu pediu a anulação do julgamento, mas o recurso foi negado e a pena mantida.

Desde que foi condenado, o idoso não foi mais localizado, e estava considerado fugitivo da justiça desde maio do ano passado. Após ser encontro, e preso, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde ficou à disposição da justiça. Ernesto agora deve começar a cumprir a pena em prisão domiciliar.

Irene Gadelha Bezerra, mãe da vítima, aguardava ansiosa a prisão do homem, uma vez que foi condenado e esperava que sua sentença fosse cumprida pela Justiça. “Estava preocupada e de certa forma com medo pelo fato dele estar solto por aí. Graças ao trabalho da polícia agora ele irá cumprir sua pena”, desabafou.

Com informações do Jornal O Alto Acre