Progressistas apresentará Gladson Cameli como pré-candidato ao governo no sábado



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 17:37 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Executiva Estadual do Progressistas apresentará no próximo sábado, 4 de agosto, seu pré-candidato ao governo do Acre, o senador Gladson Cameli, nas eleições 2018, num evento que reunirá filiados de todo estado a partir das 16h, no Ginásio do Sesc Bosque. O deputado federal Major Rocha (PSDB) será indicado o pré-candidato a vice-governador na composição que reunirá 12 partidos.

Além da pré-candidatura ao governo do Acre, o Progressistas estará apresentando também pré-candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal através de uma composição com outras siglas partidárias.

De acordo com o presidente estadual do Progressistas, José Bestene, a apresentação da chapa do Progressistas reúne nomes qualificados e compromissados com o futuro do Acre. Segundo ele, o partido vem dando oportunidade a todos os que estão se dispondo a trabalhar em prol de um estado livre e desenvolvido.

“O senador Gladson Cameli é um homem honrado, trabalhador e ficha limpa. Por isso, o Progressistas tem confiança e respeito pelo seu trabalho e enxerga nele potencial para resgatar o estado da situação crítica em que encontra-se socialmente e economicamente”, disse Bestene.

Gladson de Lima Cameli tem 40 anos e exerceu dois mandatos de deputado federal, fazendo parte de várias comissões e atuando em diversas frentes de trabalho nas áreas de produção, infraestrutura e saúde, sendo apontado campeão de liberação de emendas. Atualmente é senador da República.

Nascido no município de Cruzeiro do Sul, é graduado em Engenharia Civil, é casado com a advogada Ana Paula Cameli e tem um filho de 5 anos, Guilherme Cameli. (Assessoria)