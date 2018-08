População esgota recursos da Terra para o ano nesta quarta-feira



Nesta quarta-feira (1º), a população mundial terá consumido todos os recursos naturais – frutas, verduras, carnes, peixes, água, madeira e etc. – disponíveis para 2018 e começará a retirar do planeta mais do que ele pode oferecer.

Essa data é chamada de “Earth Overshoot Day”, ou, em português, Dia da Sobrecarga da Terra, e é calculada anualmente pela organização internacional Global Footprint Network – em 2017, a população esgotou os recursos do planeta para aquele ano em 2 de agosto.

Segundo a entidade, para satisfazer as necessidades de recursos naturais da população global seria preciso ter uma Terra e mais 70% de outra. O ser humano passou a consumir acima da capacidade de regeneração da natureza na década de 1970, e, desde então, o Dia da Sobrecarga acontece cada vez mais cedo.

No entanto, a exploração não se dá de forma equilibrada por todo o planeta: se todos vivessem como os habitantes dos Estados Unidos, por exemplo, seriam necessárias cinco Terras; se tivessem o mesmo padrão de consumo dos indianos, por outro lado, 0,7 Terra já seria o bastante. (ANSA)