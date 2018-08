Parcerias do Senac possibilitam formação profissional para comunidades de Rio Branco



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 7:00 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



“A educação como forma de transformar vidas”. Este é um dos pensamentos da diretora Regional do Senac no Acre, Hirlete Meireles Pinto. E não é à toa que Hirlete afirma a frase: atuando no Senac desde a sua fundação no estado, em 1977, a diretoria apoia e incentiva parcerias institucionais que viabilizam acesso a comunidades em todo o Acre.

Uma dessas instituições parceiras é a Associação Cristã Alfa, Acalfa, que mantém atividade no bairro Jorge Lavocat, na capital acreana. Fundada em 2004, a associação é parceria do Senac desde 2017. As primeiras turmas formadas foram dos cursos de modelagem e de corte e costura e aconteceram na sede da Casa Esperança. Além do bairro onde está instalada, a associação atende também moradores do Caladinho, Montanhês, Defesa Civil, Tancredo Neves, Vila Nova, Novo Horizonte e Alto Alegre.

A responsável pela Acalfa, Cacilda Barbosa Santiago, explica que é por meio de parcerias, como a do Senac, que o trabalho é possível. “Atendemos meninos, meninas, mulheres e homens que estão as vezes sem trabalho, sem perspectiva, que acreditam que não sabem fazer nada e aí, depois de um curso, a vida da pessoa muda”.

O diretor de Educação Profissional do Senac, Abrão Suteli Maia, lembra que “é a essência da instituição é auxiliar a melhoria de vida da população por meio de formação profissional”. “Eu, como pessoa, me sinto extremamente realizado em poder contribuir de alguma forma para a realização de cursos com a Acalfa”, frisa Maia.

No dia 30 de julho, a equipe técnica do Senac esteve na Acalfa para vistoriar as instalações para a nova oferta de cursos. As informações são da Assessoria.