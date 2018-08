Motociclista mata homem dentro de carro na rotatória do Horto Florestal, em Rio Branco



marcos dione, do ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 15:56

Paulo Ricardo Negreiros de Araújo, 28 anos, mais conhecido pelo apelido de “Cacá, foi executado a tiros ao parar de carro na rotatória do Horto Florestal, em Rio Branco. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (1), e um menor de 15 anos, que também estava no veículo, foi ferido com um tiro em uma das mãos.

Ao Ecos da Notícia, populares relataram que o Fiat Pálio, de placas KBS-5532, vinha da Rua José Magalhães, e quando parou na rotatória da Avenida Antônio da Rocha Viana, bem na frente da entrada do Horto Florestal, um motociclista aproximou-se, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra a vítima.

O criminoso fugiu logo em seguida, e não foi encontrado pela polícia. O local foi isolado para o trabalho da perícia, e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML). O menor baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Pronto Socorro da capital.

A informação repassada ao Ecos da Notícia, e confirmada pela polícia, é de que o jovem morto era envolvido com o meio criminoso, e teria começado a vender drogas para um traficante do bairro Conquista quando ainda era menor. Um dos irmãos de Paulo também foi assassinado nesta mesma rua, há cerca de 5 anos.

O caso agora é investigado por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).