Mais da metade do eleitorado acreano é do sexo feminino, apontam dados do TSE



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 11:00

As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores aptos ao voto no Acre. Segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no estado, as mulheres somam 51,54% dos eleitores, mais de três pontos percentuais acima do número de homens, que correspondem a 48,46% dos eleitores.

Analisando o quadro geral de crescimento do eleitorado no estado, nota-se que de 2014 até junho deste ano, o numero de eleitores no Acre, entre homens e mulheres aumentou em mais de 40 mil. Na última eleição presidencial o estado tinha registrado 507.407 eleitores.

Hoje, tomando o mes de junho como base, estão cadastrados junto ao TSE 547.680, ou seja, mais de 40 mil novos eleitores. Classificando o eleitorado por faixa etária, as mulheres continuam sendo maioria. Ha quatro anos atrás elas eram 258.651, contra 248.750 do eleitorado masculino, ou seja, 10 mil eleitoras a mais que os homens.

Essa vantagem feminina continua em 2018. E aumentou. Segundo o TSE no Acre existem 282.271 mulheres eleitoras para 265.405 homens votantes. Uma diferença de 16.866, 6 mil a mais que em 2014.

O diretor geral do TRE/AC, Carlos Vinicius explica que esse aumento no número de eleitores se justifica pela crescimento populacional e consequentemente, pelo registro dos eleitores que alcançaram a idade mínima para votar.

Esse cenário indica que em 2018 as mulheres, que são maioria, irão novamente, decidir as eleições. As informações são do Jornal A Tribuna.