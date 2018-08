Jovem posta mensagens motivadoras no Facebook horas antes de ser morto por assaltantes



marcos dione, do ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 23:31 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O jovem Rodinei Rodrigues Cavalcante, 23 anos, postou mensagens de motivação no Facebook horas antes de ser morto por assaltantes na noite de quarta-feira (1). Ele voltava do trabalho na companhia de um primo, quando dois criminosos numa motocicleta pararam e anunciaram um assalto. A dupla roubou os celulares das vítimas.

Antes de fugir, um dos assaltantes sacou uma arma e efetuou três tiros contra Rodinei. O fato correu na Estrada do Aviário, nas proximidades do Campo do Vasco, em Rio Branco. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Pronto Socorro, o trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu.

Saiba+ Trabalhador entrega celular a assaltantes mas acaba morto a tiros

Em sua última publicação no perfil pessoal que mantinha na rede social, o jovem afirmou que: “nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez”. Ele costumava motivar os amigos virtuais, sempre postava mensagens de apoio e trechos bíblicos.

O primo de Rodinei não foi atingido por nenhum tiro. Os criminosos fugiram e não foram encontrados pela polícia. O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os devidos procedimentos foi liberado para a família realizar o velório e sepultamento. O caso segue sob investigação da especializada da Polícia Civil.