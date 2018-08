Grêmio e Flamengo duelam pelas quartas de final da Copa do Brasil



Grêmio e Flamengo iniciam nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, a disputa de vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Será o sétimo mata-mata entre gaúchos e cariocas no torneio nacional.

O longo histórico de rivalidade entre Grêmio e Flamengo também entra na conta da Copa do Brasil. O time gaúcho venceu quatro disputas e perdeu duas. O mais importante duelo pelo torneio foi a final de 1997, na qual o Grêmio conquistou o título com um empate por 2 a 2 no Maracanã.

Nas últimas duas vezes que se encontraram na Copa do Brasil, contudo, foi o Flamengo quem levou a melhor. Em 1999, ganhou o confronto nas oitavas e de final e, cinco anos depois, nas quartas.

O Flamengo também ganhou a única final de um Campeonato Brasileiro entre as equipes. Na decisão de 1982, o time carioca ficou com o título graças a uma vitória por 1 a 0 na terceira partida, disputada no antigo estádio Olímpico.

Assim como ocorria no início da década de 1980, Flamengo e Grêmio também chegam para o confronto desta quarta com seus times entre os melhores do país. Enquanto os cariocas são os líderes do Campeonato Brasileiro, os gaúchos são os atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil.

Para essa partida, o Flamengo terá sua formação principal. O único desfalque será no banco de reservas, com a ausência de Guerrero, com uma lesão na coxa esquerda. Em compensação, o recém-contratado Vitinho já foi inscrito e deve ser opção para o técnico Maurício Barbieri.

Apesar de disputar várias competições simultaneamente -ainda está nas oitavas da Libertadores-, Barbieri garante o foco no duelo de Porto Alegre e diz que o Flamengo está se preparando para superar o estilo de jogo do Grêmio, que vem obtendo sucesso desde 2017.

“O Grêmio gosta de dominar o adversário e temos que encontrar maneiras de não deixar o Grêmio confortável no jogo. Temos que impor nosso jogo. Ao mesmo tempo que eles gostam de ficar com a bola, possuem dificuldades quando não a tem”, explicou Barbieri.

O time de Porto Alegre também contará com todos os seus jogadores titulares. No fim de semana passada, o técnico Renato Gaúcho poupou os atletas no jogo contra a Chapecoense, pelo Brasileiro, para tê-los descansados para o importante confronto. A dúvida está no comando do ataque entre André e Jael.

Ramiro elogiou o Flamengo e disse que o Grêmio precisa de cuidado para conter a agilidade ofensiva dos rubro-negros. “É uma equipe muito equilibrada, tem uma boa defesa, um bom meio-campo, um bom ataque. Eles têm um ataque rápido e letal. Vai ser um jogo bem jogado, com duas equipes que buscam o gol do início ao fim.”

GRÊMIO

Marcelo Grohe; Leo Moura, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan; André, Everton. T.: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Uribe, Marlos Moreno. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Arena do Grêmio

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Raphael Claus (SP)