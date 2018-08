Curso gratuito ensina os direitos da população LGBT



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 9:49 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Escola Virtual do Governo do DF, que é organizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), disponibiliza em seu site o curso de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT. Essa é uma opção para formar profissionais capacitados a lidar com questões ligadas à diversidade.

O curso, com duração de 30 horas, é virtual, gratuito e voltado para agentes públicos em geral, mas qualquer cidadão pode participar. No final, é emitido um certificado. Pessoas de todo o Brasil podem participar.

Segundo a própria apresentação, “o curso investe na aproximação com a vivência de pessoas LGBT para compreensão dos principais desafios colocados à garantia de seus direitos. A partir de suas experiências, faz uma revisão em aspectos específicos de exclusão, discriminação ou desigualdade vividos por pessoas LGBT, com ênfase em estratégias naa garantia e promoção de seus direitos”.

O site para fazer o curso é https://www.evg.gov.br e seu conteúdo apresenta os conceitos de identidade de gênero e orientação sexual e afetiva; os avanços e desafios da cultura e políticas públicas; a legislação do direto ao corpo e à saúde dessa população e seu direito ao trabalho.

Esse é um ótimo ponto de partida para entender um pouco mais sobre os desafios dessa população. Lembrando também que essa não é apenas uma preocupação mercadológica, mas de convívio geral. E, agora, disponível para todos os cidadãos. As informações são do Metrópoles.