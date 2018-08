Coronel Ulysses desiste de candidatura ao governo do Acre e alega falta de verba



O Coronel Ulysses Araújo (PSL) desistiu da sua candidatura ao governo do Estado do Acre nesta quarta-feira (1). Isso praticamente torna a eleição num plebiscito entre os que aprovam e os que não aprovam o atual governo. Foi uma cronologia de idas e vindas até a decisão final.

Na última sexta-feira, o Coronel Ulysses (PSL) chamou na sua casa para um jantar os candidatos a deputado federal da sua chapa e participou sua renúncia. Depois de uma conversa tensa acabou por voltar atrás. No sábado foi para a convenção regional e homologou a sua chapa e as dos candidatos a deputado estadual e deputado federal.

Quando parecia que os ânimos estavam serenados, chamou na terça-feira novamente os candidatos a Federal para dizer que não havia mesmo como manter a candidatura. Alegou que, não tinha conseguido recursos para bancar a sua campanha e por isso desistiu.

Comunicou que tinha tido um entendimento com o candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), que lhe ofereceu a primeira suplência do Senado na chapa do candidato Márcio Bittar (MDB). Dois fatos relevantes do acontecimento: a eleição para o governo se tornará plebiscitária e será decidida no primeiro turno.

Fonte: Ac24horas