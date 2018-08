Campanha de vacinação contra pólio e sarampo começa segunda-feira



VICTÓRIA FERNANDES, do Metrópoles

1 de agosto de 2018

Preocupado com a diminuição das taxas de imunização no país, que apresenta queda há três anos, e com casos recentes de doenças, o Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (31/7), o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e sarampo. A campanha começará efetivamente na próxima segunda-feira (6), e seguirá até o final do mês de agosto.

A meta é imunizar 95% do público-alvo. Mais suscetíveis ao vírus e principais fontes para a circulação do mesmo, as crianças são o maior grupo de risco. O Ministério faz um apelo aos pais e a sociedade para que 11 milhões de crianças sejam vacinadas.

Na última campanha de vacinação contra a gripe, foram constatados índices menores de imunização entre o público infantil, pois crianças dependem que um responsável as leve. Com investimento de R$ 72 milhões, haverá ampliação no horário de atendimento nos postos de saúde e parcerias com escolas e creches do país, para que se consiga atender toda a população.

A vacina tríplice viral deve ser tomada pela primeira vez aos 12 meses, e a segunda dose, aos 15 meses de idade (tetra viral). Crianças de 5 a 9 anos e jovens de 10 a 29 anos que perderam o prazo de vacinação anterior, devem tomar duas doses da tríplice. Já adultos entre 30 e 49 anos devem tomar uma única dose. Excepcionalmente para o público infantil, a orientação atual é que, mesmo que já tenham sido vacinadas, as crianças compareçam para tomar uma dose de reforço.

O sarampo e a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, são doenças graves e infecciosas que só podem ser evitadas por meio de vacina. O Brasil enfrenta atualmente dois surtos de sarampo, em Roraima e no Amazonas, cinco mortes já foram registradas até o momento no país.

Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. De acordo com balanço feito pelo Ministério da Saúde, os surtos recentes estão relacionados à imigração de venezuelanos, comprovada pela identificação do genótipo do vírus (tipo D8), o mesmo que circula na Venezuela. Já a pólio teve seu último caso registrado em 1989.

No dia 18 de agosto ocorrerá o dia D de vacinação, todos os estados do Brasil já receberam 28 milhões de doses da vacina, injetáveis e orais. A tríplice viral protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. O Ministério faz apelo também pelo combate à circulação de fake news, que levam informações erradas sobre as doenças, vacinas e datas referentes a campanha.