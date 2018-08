Brasileiros ficam isolados em Machu Picchu, no Peru, após acidente com trem

Brasileiros ficaram presos em Machu Picchu, no Peru, após acidente entre dois trens no trecho entre a famosa cidade com ruínas incas e o município de Ollantaytambo. A colisão ocorreu nesta terça-feira (31). Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas por causa do acidente.

O número total de brasileiros que ficaram isolados não foi divulgado pela imprensa peruana, mas estima-se que sejam em torno de 50. O acidente aconteceu na altura do km 88 da estrada de ferro, entre Ollantaytambo e Machu Picchu Pueblo (Águas Calientes).

Os turistas reclamam da falta de informações e de suporte, como com alimentação e hospedagem. Somente por volta das 22h, horário de Brasília, as empresas Inca Rail e a PeruRail, ambas envolvidas no acidente, começaram a servir água aos passageiros.