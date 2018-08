Ataques matam mais de 20 pessoas e deixam outras 46 feridas, no Afeganistão





Um carro-bomba explodiu próximo a um prédio do governo em Jalalabad, no leste do país, permitindo que dois atiradores invadissem o complexo e começassem uma batalha que durou seis horas para libertar prisioneiros. O porta-voz do governo da província de Nangarhar, cuja capital é Jalalabad, disse que os atiradores mataram pelo menos 15 pessoas, inclusive policiais, e feriram outras 15 antes de serem mortos por forças de segurança.

Em outro ataque, uma bomba deixada nas proximidades de um escritório do governo na província de Farah, no oeste do país, explodiu perto de um ônibus, matando 11 pessoas, entre elas mulheres e crianças, e ferindo outras 31. O ônibus ia da província de Herat para a capital afegã, Cabul.

Nenhuma organização assumiu a autoria dos ataques, mas o Talibã e o Estado Islâmico (EI) vêm realizando atentados quase que diários na província de Nangarhar. O Talibã também já realizou outros ataques em que colocou bombas em prédios do governo na província de Farah.

A missão norte-americana no Afeganistão calcula que ao menos 1692 civis já tenham morrido apenas no primeiro semestre desde ano, o que representa o maior número de vítimas desde que a contabilidade começou a ser feita, em 2009. (ANSA)