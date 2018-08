Assaltantes tentam roubar moto e deixam dois jovens baleados, na Baixada da Sobral



Gabriel Lopes Casé, 18 anos e Fernando Caio,19 anos foram feridos a tiros na tarde desta quarta-feira (1) após uma tentativa de assalto na rua Mendes Sá, localizada no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, as vítimas trafegavam em numa moto modelo Biz, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram. O garupa portava um revólver, e anunciou o assalto.

Na ação, Gabriel foi atingido com um tiro na lombar que transfixou o abdômen, e Fernando ferido com um tiro também na região da coluna. Os criminosos fugiram do local sem levar nada.

A vítimas foram levadas por terceiros à Unidade de Pronto Atendimento (Upa Franco Silva) na Sobral, em seguida foram encaminhadas por duas ambulâncias do Samu ao Pronto Socorro.

Policiais Militares do 3°Batalhão estiveram no local, colheram informações e saíram em busca de prender os acusados. O caso será investigado pela delegacia especializada em roubos, da Polícia Civil.

As informações são do repórter Davi Sahid