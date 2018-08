Após denúncia, PM prende dupla comercializando droga em bairro de Tarauacá



Uma denúncia anônima mobilizou uma guarnição da Polícia Militar de Tarauacá, no interior do Acre, a prenderem em flagrante um dupla que estava vendendo entorpecentes em via pública. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 01, no bairro Senador Pompeu.

De acordo com a guarnição, após visualizarem um dos infratores em frente à residência mencionada (como constava a denúncia anônima) portando uma sacola que aparentava conter drogas, deslocaram-se em sua direção a fim de realizarem uma busca pessoal.

O infrator, ao perceber que seria abordado, jogou a sacola contendo drogas no quintal que servia como depósito de entorpecentes para a comercialização.

A ação policial culminou na prisão do agente que estava portando a sacola contendo entorpecentes, como também da apreensão de um menor, que estava na residência, guardando mais drogas para comercialização em via pública.

Ao todo, 33 trouxinhas de maconha e 486 gramas de pasta base de cocaínas foram apreendidos, juntamente com os insumos para a confecção de entorpecentes. As informações são da Assessoria da PM.