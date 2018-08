Após anos de maus-tratos, irmãs matam pai a facadas e podem ser presas



O corpo de Mikhail Khachaturian foi encontrado na noite de sexta-feira (27/7) em um apartamento no qual ele vivia com as três filhas, em Moscou, na Rússia. As jovens, de 17, 18 e 19 anos, são as principais suspeitas de matar o homem, sob a justificativa de por fim a anos de maus-tratos, de acordo com a imprensa russa.

As mulheres foram detidas no dia seguinte ao crime e admitiram o assassinato. Agora, Kristina, Angelina e Maria estão aguardando o julgamento e podem ser condenadas a até 15 anos de prisão. A mais velha, Kristina, deixou claro o sentimento nutrido pelo pai, segundo jornais locais. “Nós o odiávamos. Queríamos que ele fosse embora e nunca mais voltasse”.

O canal de TV 360º explicou que as irmãs planejaram matar Khachaturian. “A menor o esfaqueou. A segunda das irmãs usou um martelo para atingi-lo na cabeça, enquanto outra jogou gás de pimenta em seu rosto. O homem resistiu e conseguiu ferir sua filha mais velha”, afirmou a emissora.