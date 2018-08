Adolescente de 14 anos é apreendido após estuprar sobrinha de apenas 4 anos



da redação ecos da notícia

1 de agosto de 2018, 18:38 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite da última terça-feira (31) acusado de estuprar a própria sobrinha, uma criança de 4 anos de idade, em um apartamento no Residencial Orgulho do Madeira, localizado no bairro Socialista Zona Leste de Porto Velho, capital de Rondônia.

O pai da vítima contou que deixou o menino cuidando da filha enquanto foi até levar a esposa na escola. Ao retornar foi informado por uma vizinha que teria visto o menor infrator e a criança sem roupas. O pai ainda percebeu um sangramento nas partes íntimas da criança e acionou a Polícia Militar.

A menina foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O adolescente, a princípio, negou as acusações, mas a menina contou o que teria ocorrido e o menor acabou confessando e disse apenas passou seu órgão na genitália da criança.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido à Central de Flagrantes. O caso segue sob responsabilidade da polícia judiciária. As informações são do Rondôniaagora.