Universidade Federal do Acre publica edital para selecionar projetos inovadores



da redação ecos da notícia

31 de julho de 2018, 10:14 Compartilhe isso:

A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae-AC), publicou na sexta-feira, 27, edital de chamada pública para seleção de projetos de inovação no âmbito do projeto SebraeLab Ufac.

O edital disponibiliza 16 vagas para projetos inovadores de base tecnológica e é aberto a toda a comunidade acadêmica e externa. Servidores docentes e técnico-administrativos também podem participar, bem como empresas juniores.

Os selecionados serão atendidos no laboratório do SebraeLab na Ufac, que tem previsão de inauguração para o final de agosto, onde serão aplicadas metodologias ágeis e de educação empreendedora. Ao final, três projetos serão premiados.

O assessor de Planejamento e Gestão Comunicativa da Ufac, Daniel Pena, explica que o primeiro edital do projeto foi um edital-piloto e que o atual contará com a estrutura do laboratório do SebraeLab na Ufac.

Pena ressaltou que o edital é aberto a toda sociedade acreana. “Podem concorrer estudantes de outras instituições de ensino superior, empreendedores de diversos segmentos e empresas juniores”, disse. “Algumas delas participaram da outra edição do edital e tiveram bastante sucesso.”

Inscrições

As inscrições são gratuitas, estão abertas desde a última sexta-feira, 27, e vão até o dia 26 de agosto. Neste ano as inscrições devem ser feitas exclusivamente no endereço eletrônico www.ufac.br/sebraelab. A novidade é que cada inscrição de projeto deverá conter um vídeo de até um minuto postado em forma pública no YouTube.

O projeto SebraeLab Ufac ocorre conforme acordo de cooperação técnica e plano de trabalho celebrados com o Sebrae-AC, em 10 de agosto de 2017. (Ascom/Ufac)