No Acre, 84 policiais militares iniciam capacitação para atuar na Força Nacional



da redação ecos da notícia

31 de julho de 2018, 7:00 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A 75ª edição da INC, como é conhecida a Instrução de Nivelamento de Conhecimento, teve início oficialmente na manhã desta segunda-feira, 30. O curso é promovido pela Coordenação de Treinamento e Capacitação/DFNSP, por meio de cooperação técnica com a Polícia Militar do Acre (PMAC), e será realizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).

Esta edição terá a duração de 45 dias, período em que 84 militares do Acre e de outros estados, entre eles seis mulheres, participarão de diversas atividades teóricas e práticas. Para ingressar na INC, os candidatos passaram por avaliação médica e teste de aptidão física.

“O momento hoje exige cada vez mais profissionais preparados, sob o ponto de vista técnico, operacional e de conhecimento, e sobretudo, no preparo psicológico. Tenho certeza que esta instrução será muito valiosa a todos os profissionais que estarão participando“, disse o secretário de segurança pública, delegado Vanderlei Thomas.

O coronel Marcos Kinpara, comandante geral da Polícia Militar doa Acre (PMAC), falou sobre o curso aos presentes. “Eu fiz a 23ª edição da INC e posso dizer que é uma instrução excelente. Que os senhores possam aproveitar da melhor maneira possível”, declarou.

A INC é um treinamento de alto nível desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e requisito para que agentes da segurança possam prestar serviço à Força Nacional de Segurança Pública, que atua em vários estados. As informações são da Assessoria.