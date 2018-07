Na Pousada Aquiry, agente fica em estado grave após levar estocada no primeiro dia de trabalho



O agente identificado como Manoel da Silva Mendes foi ferido a estocadas no interior do Centro Socioeducativo Aquiry, em Rio Branco. O fato aconteceu na manhã de segunda-feira (30). A vítima encontra-se internada em estado grave no Pronto Socorro da capital.

A informação apurada pela reportagem, é de que durante um momento de distração, um dos menores infratores que cumprem pena na unidade feriu o agente. O perfuração atingiu o pulmão de Mendes, sendo necessário a equipe médica colocar um dreno no local.

Até a manhã desta terça-feira (31), o diretor da chamada “Pousada Aquiry” não tinha se pronunciado sobre o caso. Mendes foi transferido na última sexta-feira, e no primeiro dia no novo local de trabalho foi ferido. Com informações do AcJornal.