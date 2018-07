Na capital, PM prende casal com droga e várias cartas com ordens de presidiários



Júlio Cezar da Silva Rocha, 30 anos, e Estefane Araújo Carvalho, 18 anos, foram presos por policiais militares na noite de segunda-feira (30) na Rua Rio Grande do Sul, localizada no bairro Preventório, em Rio Branco.

O casal estava numa motocicleta, e portava uma barra de maconha e um pacote de cocaína. Um fato que chamou a atenção dos policiais, foi que a jovem estava com várias cartas, onde estavam os endereços de onde ela deveria pegar, esconder e entregar a droga.

A motocicleta, segundo a polícia, está no nome do marido de Estefane, que encontra-se cumprindo pena no Presídio Francisco D’oliveira Conde.

Os dois, juntamente com a droga e a moto, foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde após serem apresentados ao delegado plantonista, foram colocados à disposição da Justiça. Nesta terça-feira (31), eles devem passar pela audiência de custódia.