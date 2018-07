Motociclista armado tenta matar homem com 10 tiros em ramal na Vila do V



Marcos Dione, do ecos da notícia

31 de julho de 2018, 7:15 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Mário Rodrigues de Lima caminhava pelo Ramal da Concórdia, na Vila do V, em Porto Acre, na noite de segunda-feira (30), quando foi surpreendido por um homem numa motocicleta modelo Bros. O motociclista passou por Mário, fez o retorno e sacou uma pistola.

O criminoso efetuou cerca de 10 disparos contra a vítima, que foi atingida por pelo menos 6 tiros, sendo três deles no tórax, outros dois nas costelas e um no braço esquerdo. O motociclista, fugiu logo em seguida, deixando Mário caído no ramal em estado grave. Ele foi socorrido por moradores.

O homem ferido foi colocado em um carro particular que foi interceptado pela ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na altura do KM 5. O paciente deu entrada intubado no Pronto Socorro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.