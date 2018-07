Marte poderá ser visto a olho nu nesta terça-feira; saiba mais



31 de julho de 2018

Após a o eclipse mais longo do século e a chuva de meteoros dos Deltas Aquarídeos, mas um acontecimento astronômico vem aí. Nesta terça-feira (31), Marte estará mais próximo da Terra em 15 anos e poderá ser visto a olho nu, no céu noturno.

De acordo com o site Quartz, a distância entre o planeta vermelho e a Terra será de 35,8 milhões de quilômetros. Parece longe, né? Mas celestialmente isso é relativamente perto, uma vez que Marte fica, em média, 50,2 milhões de milhas de distância de nós.

Quando o sol cair no hemisfério norte, será possível observar Marte sem o uso de telescópio. No entanto, se você tiver um telescópio, conseguirá distinguir detalhes do planeta. A aproximação não acontece sempre. A última vez que os dois planetas estiveram próximos foi em 2003.