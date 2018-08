Alunos de Enfermagem da Ufac tratam de saúde em seminário



31 de julho de 2018

Estudantes de Enfermagem da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizaram, na manhã desta terça-feira, 31, o 2º Seminário de Saúde do curso. A atividade integra a disciplina Clínica Médica Cirúrgica, ministrada a alunos do 5º período.

Divididos em quatro grandes grupos, os estudantes trataram de temas como hepatites, hipertensão arterial, diabetes, queimaduras, doação e captação de órgãos. Além de informações gerais e de prevenção, trouxeram para a comunidade testes rápidos (hepatite, sífilis e HIV), aferição de glicemia, pressão arterial e cadastro para doador de medula óssea.

“É uma experiência em que os alunos podem exercitar o conhecimento técnico, a criatividade e a comunicação com a comunidade”, avaliou a professora Cleide Bezerra. “E eles estão se saindo muito bem.”

A professora Andréa Ramos contou que o seminário é uma forma de aproximar a enfermagem da comunidade. “A ideia é sair da sala de aula para discutir e orientar sobre temas específicos de saúde que cercam a todos.”

Segundo a estudante Andressa Farias, a atividade é importante para abordar a prevenção. “Doenças como hipertensão e diabetes são fatores de risco para o acometimento de outras doenças ainda mais graves. Não podemos negligenciar isso”, alertou.

O estudante Rodrigo Veloso ressaltou que a Ufac consegue ofertar uma alimentação equilibrada no Restaurante Universitário. “Mas pela correria da nossa rotina, consumimos alimentos mais industrializados ou gordurosos”, disse. “Trouxemos amostras de alguns desses alimentos para explicar como são verdadeiros vilões para nossa saúde, pela quantidade de açúcar e sal que possuem em sua composição.” (Ascom/Ufac)