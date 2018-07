Vagas para brasileiros no Canadá podem pagar até R$ 16 mil



Se você está interessado em viver no Canadá, saiba que o país pode oferecer uma oportunidade de trabalho perfeita para você. De acordo com o UOL, são mais de 500 vagas nas áreas de TI, jogos virtuais, usinagem, administração e serviços.

Para TI e jogos virtuais, a média salarial é incrível: cerca de 6 mil dólares canadenses por mês (algo em torno de R$ 16,9 mil). Para usinagem, 4 mil dólares canadenses (cerca de R$ 11,3 mil) e, administração e serviços 3,9 mil dólares canadenses (cerca de R$ 11 mil).

Ficou interessado? As candidaturas gratuitas estão abertas até 5 de agosto, no site do da Québec International. Saiba que é necessário enviar o currículo em francês e ter conhecimento do idioma. Quem for selecionado deve passar por uma entrevista em francês por videoconferência.