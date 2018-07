Transexual é esfaqueada e tem prótese de silicone arrancada



da redação ecos da notícia

30 de julho de 2018, 15:38 Compartilhe isso:

Uma transexual foi esfaqueada no bairro Sumaré, em Vitória da Conquista (BA), e teve a prótese de silicone de um dos seios arrancada. Outra transexual é apontada como autora do crime pela Delegacia de Homicídios (DH). O caso aconteceu no sábado (28).

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Base do município. O estado de saúde dela não foi divulgado. A vítima foi identificada apenas como Talita.

A autora do crime fugiu, mas foi identificada e deve prestar depoimento ainda nesta segunda-feira (30), de acordo com agentes da 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).