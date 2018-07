Mais de 142 anos: detentos que mataram colega de cela com mais de 20 estocadas são condenados



A Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira, no interior do Acre, condenou nesta segunda-feira (30), cinco acusados pela morte do detento Francisco das Chagas Figueiredo da Cunha, ocorrida em fevereiro de 2017, em uma das celas do Presídio Evaristo de Moraes.

Somadas, as penas chegam a mais de 142 anos. O regime inicial, para todos, é fechado.

Os acusados, de acordo com a sentença, agiram por motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima – que levou mais de vinte golpes de arma branca por pertencer a facção rival do restante dos detentos da cela. Com informações do Gecom-TJ

Veja a pena dos réus

–Francisco Rosinildo da Silva Silvestre – 30 anos

-Jeferson D’avila de Queiroz – 30 anos

-Manoel Marques da Costa Neto – 30 anos

-Marcílio de Lima Lopes – 28 anos, um mês e quinze dias

pSamuel Martins do Nascimento – 24 anos e nove meses