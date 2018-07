Jovem morre ao tentar salvar amigas que se afogavam em rio



da redação ecos da notícia

30 de julho de 2018, 19:53 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O jovem Fábio Isaque Siena, 28 anos, morreu ao tentar salvar duas amigas que estavam se afogando no Rio Urupá, no município de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, na tarde do último domingo (29). Os três estavam em um Balneário.

Testemunhas relataram que o grupo de amigos brincava no rio, quando duas jovens se distanciaram e foram nadar em uma região mais funda. Ao perceber que elas estavam se afogando, Fábio entrou na água rapidamente e conseguiu salvar uma das garotas.

No entanto, ao retornar para tentar retirar a outra mulher, ele ficou lutando contra a correnteza, afundou e não foi mais visto. A jovem foi salva por um outro amigo, que utilizou o galho de uma árvore.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até ao balneário e encontrou o corpo de Fábio bem próximo ao local onde se afogou. As informações são do Rondoniaagora.