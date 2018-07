Jornalista Angélica Paiva é vítima de arrastão a 300 metros do Quartel da PM



A jornalista Angélica Paiva, da TV Gazeta, foi uma das vítimas de um grupo de assaltantes que promoveu um arrastão no Centro de Rio Branco no último domingo (29). O fato aconteceu na Praça da Biblioteca Pública, que fica a menos de 300 metros do Quartel Geral da Polícia Militar do Acre (PM-AC).

A comunicadora procurou o Correios, nesta segunda-feira (30), para bloquear os cartões bancários. Angélica relata que os criminosos a renderam com uma arma branca e obrigaram-na a entregar a bolsa.

“Quando vi, um casal estava rendido por alguns rapazes. Quando percebi que era um assalto, pelo menos seis homens vieram para cima. Era um arrastão, e fiquei na ponta da faca. Levaram minha bolsa com todos os meus documentos”, disse a jornalista em entrevista ao site ContilNet.

Vale lembrar, que na semana passada, Renata Moura, diretora executiva de TV Gazeta, teve o carro roubado nas proximidades da Ponte do São Francisco. Este já é o segundo caso nesses últimos dias, onde jornalistas são vítimas de assalto.