Instituto de Matemática do Acre está com inscrições abertas para 126 novas vagas



O Instituto de Matemática, Ciência e Filosofia do Acre (IMCF) em Cruzeiro do Sul, ligado à Secretaria de Educação e Esporte (SEE) está com inscrições abertas para o segundo semestre. Ao todo, estão sendo oferecidas 126 vagas em 03 cursos. As matrículas serão realizadas entre os dias 07 e 10 de agosto.

Neste semestre, o IMCF no Vale do Juruá está ofertando os cursos de Matemática Divertida I, Lógica Matemática I e Matemática Financeira I. Com vagas para os turnos da manhã e da tarde, são 42 vagas para cada um dos cursos. O horário de atendimento para as matrículas é de 07h30 às 12h e das 14h às 17h30.

Os cursos são abertos à comunidade e os interessados devem procurar a sede do IMCF, situado à rua Rego Barros, 103, centro de Cruzeiro do Sul. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 99926-0031 ou pelo e-mail [email protected]

O início das aulas está previsto para o dia 03 de setembro, com término para o final do mês de novembro. Em Rio Branco, o IMCF está ofertando 725 vagas em 21 cursos. No primeiro semestre, na capital, o Instituto formou 622 alunos em 13 cursos diferentes.

Para realizar a matrícula, os alunos interessados devem estar munidos de RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço e caso seja aluno da rede pública de ensino, também o comprovante de escolaridade. As informações são do Página 20.