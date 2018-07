Brasil tem fim de semana turbulento com três quedas de avião



O espaço aéreo brasileiro vive momentos turbulentos com três acidentes envolvendo aeronaves de pequeno porte desde a última sexta-feira (27).

Na tarde de sexta, um avião pegou fogo em São Felix do Xingu, no Pará. A Polícia Civil informou que cinco pessoas estavam na aeronave, sendo que três morreram. Os sobreviventes foram levados ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, na madrugada de sábado (28).

Outra aeronave de pequeno porte, modelo Conquest 180, desapareceu no litoral Norte de Santa Catarina na sexta, quando o piloto José Ubirajara Moreira da Silva, de 68 anos, sobrevoava o mar entre Itapema e Navegantes. Ele é pai do deputado estadual do Rio de Janeiro Pedro Fernandes (PDT). “Peço a oração de todos para que um milagre aconteça”, escreveu o político no Facebook. As buscas pela aeronave e pelo piloto continuam.

Neste domingo (29), um avião com capacidade para sete passageiros caiu e explodiu no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 18h. As informações são do Notícias ao Minuto.