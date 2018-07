Piloto morreu e seis ficaram feridos em queda de avião em São Paulo



29 de julho de 2018, 18:30

Uma aeronave de pequeno porte, com sete passageiros a bordo, caiu e explodiu, neste domingo (29), por volta das 18 horas, no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte do piloto Antonio Traversi e o resgate de seis pessoas.

Quatro dos feridos apresentam traumatismo crânio-encefálico e outro traumatismo abdominal, segundo um porta-voz da corporação. Conforme o portal G1, o avião é um bimotor King Air C90, que se encontra em situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A aeronave pertence a uma empresa de plásticos com sede em Santa Catarina, a Videplast, e decolou por volta das 15h30 da cidade de Videira, segundo a Infraero.

Um dos cinco sócios da empresa, Eliandro Pazin, disse que estavam a bordo os dois fundadores da Videplast: Nereu Denardi e Geraldo Denardi, que são irmãos. Além deles, o filho de Nereu, identificado apenas como Enzo, de 17 anos, também está entre as vítimas. Aguinaldo Nunes, coordenador da empresa, Agnaldo Crippa e Bene Souza completam a lista. Notícias ao Minuto.